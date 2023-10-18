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Dünya

Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 4 askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi saldırısı
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan sınırı yakınındaki bir bölgeye karşı taraftan tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 4 İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı aktarılan açıklamada, tanksavar füzesinin ateşlendiği bölgenin topçu atışıyla vurulduğu kaydedildi.

HİZBULLAH SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Öte yandan saldırının sorumluluğunu Lübnan'daki Hizbullah üstlendi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi tanka yönelik el-Rahib bölgesinde saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, tank içindeki askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu öne sürüldü.

  • israil ordu
  • Lübnan saldırısı
  • asker yaralandı

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