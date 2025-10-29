İSTANBUL 19°C / 9°C
  Lübnan'dan silah açıklaması: En az 20 kamyon dolusu teslim edildi
Dünya

Lübnan'dan silah açıklaması: En az 20 kamyon dolusu teslim edildi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkede silahların devletin tekelinde toplanması gerektiği ilkesine bağlı olduklarını bildirdi. Öte yandan Selam, bu kapsamda teslim edilen ağır silah yüklü kamyon sayısı 20'yi aştığını bildirdi.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 18:24 - Güncelleme:
Lübnan'dan silah açıklaması: En az 20 kamyon dolusu teslim edildi
Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkedeki silahların sadece "meşru" kurumların elinde bulundurulmasının önemine dikkati çekti.

Ülkedeki kamplarda bazı grupların elindeki silahların "Lübnan'ın güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını" belirten Selam, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin kampları içindeki silah meselesinde önemli ilerleme kaydettik. Teslim edilen ağır silah yüklü kamyon sayısı 20'yi aştı. Bunu inkar edemeyiz ancak açıkçası şu an için bu yeterli değil, silah teslim etme süreci tamamlanmalıdır."

Selam, silahların yalnızca Lübnan Devleti ve onun "meşru" kurumlarının elinde bulunması ilkesine bağlı olduklarının altını çizdi.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise yaptığı açıklamalarda, Hizbullah'ın, silahlarını ancak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırılarını durdurması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini vurgulamıştı.

