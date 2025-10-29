Lübnan'dan silah açıklaması: En az 20 kamyon dolusu teslim edildi

Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkedeki silahların sadece "meşru" kurumların elinde bulundurulmasının önemine dikkati çekti.

Ülkedeki kamplarda bazı grupların elindeki silahların "Lübnan'ın güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını" belirten Selam, şu ifadeleri kullandı:



"Filistin kampları içindeki silah meselesinde önemli ilerleme kaydettik. Teslim edilen ağır silah yüklü kamyon sayısı 20'yi aştı. Bunu inkar edemeyiz ancak açıkçası şu an için bu yeterli değil, silah teslim etme süreci tamamlanmalıdır."



Selam, silahların yalnızca Lübnan Devleti ve onun "meşru" kurumlarının elinde bulunması ilkesine bağlı olduklarının altını çizdi.



Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise yaptığı açıklamalarda, Hizbullah'ın, silahlarını ancak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırılarını durdurması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini vurgulamıştı.