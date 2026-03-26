  • Lübnan'dan Türkiye'ye teşekkür: Zor günde yanımızda durdunuz
Dünya

Lübnan'dan Türkiye'ye teşekkür: Zor günde yanımızda durdunuz

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'i kabul ederek İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen Lübnanlılara sağlanan insani yardım desteği için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Görüşmede ilave yardım imkânları da ele alındı.

AA26 Mart 2026 Perşembe 17:21
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan büyük insani kriz, uluslararası dayanışmayı bir kez daha gündeme taşıdı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Türkiye'nin bölgedeki insani yardım çabalarını değerlendirmek üzere Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ile bir araya geldi. Bu kabul, iki ülke arasındaki insani yardım iş birliğinin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak öne çıktı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'i kabulünde, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlere sağlanan destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, Büyükelçi Lütem'i, Lübnan Afet Yönetim Kurulu Başkanı Zahi Şahin'in de katılımıyla kabul etti.

TÜRKİYE'NİN İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARI VE İLAVE DESTEK GÖRÜŞMESİ

Görüşmede, Türkiye'nin Lübnan'da yerinden edilenlere yönelik yürüttüğü insani yardım çalışmaları ile bu kapsamda sağlanabilecek ilave yardımlar ele alındı.

Selam, Türkiye'nin bu süreçte Lübnan'ın yanında durmasından dolayı teşekkür etti.

  • Lübnan insani yardım
  • Nevvaf Selam
  • Murat Lütem
  • İsrail saldırıları Lübnan
  • Türkiye Lübnan ilişkileri

