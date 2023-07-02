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Dünya

Lübnanlı din adamlarından ''mezhepsel fitneye'' karşı ortak uyarı

Lübnan'ın Trablus Müftüsü Muhammed İmam ve Maruni Başpiskoposu Yusuf Suveyf, ülkenin kuzeyinde 2 Hristiyan gencin öldürülmesinin ardından 'bölgesel ve mezhepsel fitne' çıkmaması için ortak uyarı yaptı.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 20:36 - Güncelleme:
Lübnanlı din adamlarından ''mezhepsel fitneye'' karşı ortak uyarı
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Müslüman ve Hristiyan iki din adamının yayımladığı ortak açıklamada, ülkenin kuzeyinde Hristiyanların çoğunlukta bulunduğu Beşeri ile Sünni Müslümanların çoğunlukta olduğu Ed-Danine bölgelerinde yüzlerce yıldır yan yana yaşayan halka, "bu ortak acının" aralarındaki ulusal birlik ve farkındalığı arttırması çağrısında bulundu.

Bu iki bölge halkına, "herhangi bir mezhepsel veya bölgesel çatışmaya çekilmemeleri" uyarısında bulunulan açıklamada, ilgili makamlarca en kısa sürede faillerin yakalanması ve gereken cezayı almaları için de bölge halkının azami gayret göstermesi istendi.

Lübnan'ın kuzeyindeki El-Karne es-Sevda bölgesinde dün iki ayrı noktada, Hristiyan 2 genç, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce açılan ateş sonucu öldürülmüştü.

Başbakan Necib Mikati, olayın ardından yaptığı açıklamada, faillerin yakalanacağını ve gereken cezayı alacağını belirtmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada da bölgede çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, silah ve mühimmatlara el konulduğu kaydedilmişti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Ed-Danine ve Beşeri'de arazi anlaşmazlıkları nedeniyle bölge sakinleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

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