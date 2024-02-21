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Dünya

Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'yi işgalini Holokost'a benzetmesine Venezuela ve Kolombiya'dan destek

Venezuela ve Kolombiya, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik şiddetli saldırılarını, Adolf Hitler'in Yahudilere yönelik soykırımına (Holokost) benzeten Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya destek verdi.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 10:37 - Güncelleme:
Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'yi işgalini Holokost'a benzetmesine Venezuela ve Kolombiya'dan destek
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün katıldığı televizyon programında, Nazi lideri Adolf Hitler'in "Batılılar tarafından üretilen bir canavar" olduğunu belirtti.

Maduro, "Başkan Lula'nın da söylediği gibi, İsrail hükümetinin yaptığı şey Hitler'in Yahudi halkına yaptığının aynısıdır." dedi.

- KOLOMBİYA'DAN DA DESTEK GELDİ

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lula da Silva'ya destek verdi.

Petro, "Brezilya Devlet Başkanı Lula'yla tam dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum. Gazze'de soykırım yaşanıyor ve binlerce çocuk, kadın ve yaşlı sivil alçakça öldürülüyor. Lula sadece gerçeği söylemiştir ve gerçek savunulmalıdır, yoksa barbarlık bizi ortadan kaldıracak." ifadesini kullandı.

Petro ve Maduro, İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermeye çağırdı.

- LULA DA SİLVA'NIN, İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNİ "SOYKIRIM" İFADESİYLE NİTELEMESİ

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lideri Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Lula da Silva'nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lula da Silva'nın, İsrail'in Gazze'deki işgalini Nazi lideri Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtmişti.

Brezilya, İsrail'in, Lula da Silva'yı "istenmeyen kişi" ilan etmesinin ardından dün Tel Aviv Büyükelçisi'ni "istişareler" için geri çağırmıştı.

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