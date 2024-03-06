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Dünya

Lula'dan İsrail'e sert tepki: Büyük bir vahşilik!

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail'i eleştirerek, 'Bu gerçek bir soykırım ve şimdiden 30 binden fazla kişiyi öldürdü. Bu katliam izlenemez. Tonlarca gıda malzemesi ulaştırılamıyor. Tüm bunları görünce artık insanlık dışı kavramının da ne olduğunu bilemiyorum. Büyük bir vahşilik.' dedi.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
Lula'dan İsrail'e sert tepki: Büyük bir vahşilik!
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail'i eleştirerek, ateşkes çağrısını yineledi.

Sanchez, Brezilya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Lula da Silva ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin (BMGK) gerek Ukrayna'da gerekse Gazze'de karar alma aşamasında "paralize olduğunu" kaydeden Lula da Silva, "Hem Gazze hem de Ukrayna'da yönetim krizi yaşayan BMGK'nin reform edilmesi gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kendini savunma hakkı öç alma hakkına dönüşmüştür. Gazze'de insani ateşkes sağlanması gerekmektedir. BM Güvenlik Konseyi, bu savaşı sona erdirmeli, gerekli insani yardımların ulaşmasını garanti etmelidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'de 30 binden fazla insanın öldürüldüğünü, bunların çoğunluğunun kadın ve çocuklar olduğunu anlatan Lula da Silva, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplu bir ortadan kaldırma görmekteyiz. Çünkü bu vahşi şiddetin mağdurları binlerce kadın ve çocuktur. Eğer bununla ilgili herhangi bir şüphesi olan varsa Gazze'deki en son saldırılardan gelen görüntülere baksın. İnsanlığımızı kaybedemeyiz. Orada olanları görmemiz lazım. Bu gerçek bir soykırım ve şimdiden 30 binden fazla kişiyi öldürdü. Bu katliam izlenemez. Tonlarca gıda malzemesi ulaştırılamıyor. Tüm bunları görünce artık insanlık dışı kavramının da ne olduğunu bilemiyorum. Büyük bir vahşilik. 7-8 yaşındaki çocuklar ameliyat olmadığı için ölemez. Bu bizim yüreğimizi yakan bir şey."

Brezilya olarak 7 Ekim'de Hamas'ın terörist eylemini hemen kınadıklarını ama İsrail hükümetinin de yaptıklarını kınamadan duramayacaklarını vurgulayan Lula da Silva, Filistin devletinin tanınmasının da BM'de tam haklara sahip bir ülke olmasının hızlı bir şekilde sağlanması gerektiğini belirtti.

- SANCHEZ'DEN İSRAİL'E İNSAN HAKLARI İHLALİ SUÇLAMASI

İspanya Başbakanı Sanchez de "30 binden fazla ölümden ve Gazze'deki yıkımlardan sonra artık İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal etmesinin makul gerekçelerinin olmadığını düşünüyorum." dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgalinde Rusya'ya karşı ne tavır aldılarsa İsrail'e karşı da aynı şekilde hareket ettiklerini aktaran Sanchez, "İsrail elbette ki terörist saldırı karşısında kendini savunma hakkına sahiptir. Terör örgütü Hamas, rehineleri serbest bırakmalıdır ama bunun ötesinde İsrail uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı göstermelidir." şeklinde konuştu.

Sanchez, İspanya'nın uzun zamandır ortaya attığı uluslararası barış toplantısı ve iki devletli çözüm önerisini de yineledi.

  • Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
  • gazze
  • israil

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