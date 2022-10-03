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Dünya

Lyon Havalimanı kısmen tahliye edildi

Fransa'nın güneydoğusundaki Lyon Saint-Exupery Havalimanı, güvenlik nedeniyle sabah saatlerinde kısmen tahliye edildi.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 14:32 - Güncelleme:
Lyon Havalimanı kısmen tahliye edildi
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İsmini "Küçük Prens" kitabının yazarından alan Lyon Saint-Exupery Havalimanı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, bu sabah güvenlik sebebiyle havalimanının 1'inci terminaline ek kontroller yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle terminalin tahliye edildiği ve uçuşlarda gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

Yolculardan oluşan kalabalığın havalimanında beklediği anların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Dünyaca ünlü "Küçük Prens" kitabının yazarı Antoine de Saint-Exupery 1900'da Lyon kentinde doğmuş, 2000'de doğumunun 100. yılı anısına ismi havalimanına verilmişti.

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