Lyova Mnatsakanyan gözaltına alındı

Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni rejimin eski "savunma bakanı" yakalandı. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, Karabağ bölgesindeki Ermenistan'ın işgal güçlerinin eski komutanı olan 58 yaşındaki Lyova Mnatsakanyan'ın Laçın sınır kontrol noktasından Ermenistan'a geçmeye çalıştığı sırada gözaltına alındığı bildirildi. Helikopterle Bakü'ye getirilen Vardanyan'ın yargılanması için ilgili devlet kurumlarına teslim edildiği aktarıldı.

YASA DIŞI YOLLARLA HANKENDİ'YE GELMİŞTİ



Lyova Mnatsakanyan, 2015 yılında dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı olan Serj Sarkisyan'ın kararıyla Ermenistan Ordusu'nun Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevinden alınarak Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine gönderilmişti. Yasa dışı olarak Hankendi'ye gelen Mnatsakanyan, 2015-2018 yılları arasında sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Savunma Bakanı" olarak görev yaptı.