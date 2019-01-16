M60 tank motorları 19 milyon dolara yenilenecek

Mısır, 50 tonluk ikinci nesil M60 Patton ana muharebe tankı (MBT) motorlarını yenilemek için ABD merkezli Tecmotiv firmasıyla 19 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığı'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, yenileme çalışmalarının Tecmotiv firmasının merkezinin bulunduğu New York’ta yapılacağı ve 2020 kasım ayında tamamlanacağı belirtildi.

M60 Patton Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri'ndeki Patton serisi tankların 2. ve son ana muharebe tank tipidir. M48 Patton'dan geliştirilmiş olup Soğuk Savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri'nin ana savaş tankı olarak kullanılmıştır. Soğuk Savaş sırasında NATO ve ABD'ye yakın ülkeler tarafından da kullanılmıştır.