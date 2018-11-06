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Almanya Dışişleri Bakanı Mass: (Kaşıkçı cinayeti) Azmettiriciler de cezalandırılsın

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde sadece faillerin değil, eğer varsa azmettiricilerin de yargılanıp cezalandırılması gerektiğini belirtti.

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Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, AA muhabirinin sorusu üzerine, Suudi yetkililere, Kaşıkçı cinayetinin tam olarak aydınlatılması konusundaki isteklerini ilettiklerini söyledi.

Türk yetkililerin soruşturmaya ilişkin çalışmalarını desteklediklerini vurgulayan Maas, Suudi yetkililerin de soruşturmaya "şu ana kadar olduklarından çok daha fazla" destek vermesi gerektiğini belirtti.

Maas, kendileri için hala birçok sorunun cevapsız kaldığının altını çizerek ''Bu konudaki sorumluların cezalandırılacağını umuyoruz. Sadece bu cinayeti işleyenler değil varsa azmettiricilerinin de yargılanıp cezalandırılması gerekiyor. Bizim için Suudiler tarafından bu konudaki hiçbir soru hala cevaplandırılmadı.'' dedi.

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