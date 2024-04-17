Macaristan Başbakanı Orban, AB yönetimini sert dille eleştirdi

Orban, dün polisin durdurmaya çalıştığı "Ulusal Muhafazakarlık Konferansı"nda konuştu.

Macar medyasına göre Orban, konuşmasında, "küçük bir ülke olan Macaristan'ın Avrupalı liberal çoğunluk ile mücadelede önderlik etmek zorunda kaldığını" söyledi.

Kovid-19 salgını sırasında Avrupalı yetkililerin aynı ideolojiyi paylaşmayan ülkelere "şantaj" yapmak için "koşulluluk mekanizması" adı verilen bir finansal sistem yarattığını belirten Orban AB'nin, ülkesini ve Polonya'yı "mali açıdan boğmak" istediğini dile getirdi.

Orban, ülkesinin bu girişime tepki vermek zorunda kaldığını ifade etti.

"Brüksel'de ve AB'de kötü şeyler oluyor." diye konuşan Orban, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yönetiminde bu kurumun siyasallaştığını, "Avrupa anlaşmalarının koruyucusu olmak yerine siyasi aktörler gibi" davrandığını söyledi.

Orban, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinde devam eden bir baskı var. Sıradan insanlar, çalışanlar, işçiler, her gün faşizm, komünizm yüzünden, sırf liberallerin savunduğu önemli konularda yanlış şeyler söyledikleri için işlerini kaybediyorlar. Bu nedenle özgürlük uğruna savaşmak isteyen herkes için muhafazakar bir sivil toplum yaratmamız gerekiyor."

Macaristan Başbakanı, gelecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine değinerek, "Gitmeleri lazım, gitmeleri lazım, yeni bir liderliğe ihtiyacımız var." dedi.

- POLİS DURDURMAYA ÇALIŞMIŞTI



"Ulusal Muhafazakarlık Konferansı" düzenlendiği Saint Josse Belediyesi tarafından dün durdurulmak istenmişti.

Belediye yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, aşırı sağcı fikirlerin hoş karşılanmadığını, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla böyle bir karar alındığını bildirmişti. Ancak Belçika Başbakanı Alexander de Croo, konferansın durdurulmasının "kabul edilemez" olduğunu ifade ederek, siyasi toplantıların yasaklanmasının anayasaya aykırı olduğunu belirtmişti.

Konferansın bu sabah mahkeme kararı neticesinde yeniden başlatıldığı öğrenildi.