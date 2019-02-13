Macaristan eski MiG-29’ları açık artırmaya çıkaracak
Macaristan Savunma Bakanlığı, artık kullanılmayan Rus yapımı MiG-29 savaş uçaklarının hepsini açık artırmayla satacak.
- star.com.tr
İngiliz savunma dergisi Jane’s Defense Weekly’nin haberine göre açık artırmayla 19 uçağın satılacağı kaydedildi. Bu uçakların bir kısmının parçalarının birbirinden ayrılmış bir halde olduğu ve uçuşa çıkamayacakları belirtiliyor.
Dergiye göre, açık artırmada 20 jet motoru ile 293 başka parça daha sunulacak. Bunlar arasında silahlar da bulunuyor.
Diğer taraftan açık artırmanın 10 milyon dolar ile başlayacağı da belirtirken, satışların gerçekleşebilmesi için ilgili Rusya yetkilileri tarafından da onaylanması gerektiğine dikkat çekildi.
Şu anda bir MiG-29 uçağına, modifikasyonuna ve parçalarına bağlı olarak yaklaşık 25 milyon dolar değer biçiliyor.
MiG-29 SAVAŞ UÇAĞI
Mikoyan Gureviç tarafından 1977 yılında üretilmiş dördüncü jenerasyona ait, üstün manevra yetenekli bir kısa menzil hava muharebe ve savunma uçağıdır. MiG-29, ilk iki alternatifli hava alıklarına sahip ve turbofan motorlu hava muharebe uçağıdır.
Ham zeminli pistlerden kalkış yaparken yerden fırlayan yabancı cisimlerin motora zarar vermemesi için ön hava emişlerini kapatıp gövde üstünde, kokpitin iki yanındaki klapeleri açarak emiş yapar.
Tek kişilik ve çift motorlu bu uçağın NATO ve batıdaki karşılıkları F-15,F-16,F-18 dir. 28 ülkede kullanılmaktadır. Su-27’lerle birlikte Rus Hava Kuvvetleri’nin ana avcı gücünü oluşturmaktadır.
En son modelleri olan MİG-29SMT ve iki kişilik MiG-29UBT’ler HUD, MFD, HOTAS gibi modern elektronik cihazlarla donatılmış, menzili 3500 km’ye çıkarılmış; kara saldırı görevlerini üstlenebilecek tarzda modernize edilmiştir.
Havada bir sefer yakıt ikmali ile menzili 5500km’ye çıkmaktadır. Dünyanın ilk kaska monteli nişanlama sistemine sahip uçağıdır. Motoru nükleer bir saldırıdan sonra da uçabilecek şekilde dizayn edilmiştir.
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