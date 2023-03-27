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Dünya

Macaristan Parlamentosu Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı

Macaristan Parlamentosunda yapılan oylama ile Finlandiya'nın NATO'ya katılımı 6'ya karşı 182 oyla onaylandı.

IHA27 Mart 2023 Pazartesi 20:36 - Güncelleme:
Macaristan Parlamentosu Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı
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Macaristan, aylar sonra Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay verdi. Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz'in çoğunlukta olduğu Macaristan parlamentosunda yapılan oylamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılımı 6'ya karşı 182 oyla onaylandı. Macaristan'ın da onay vermesi ile NATO üyesi 30 ülkeden 29'u Finlandiya'nın ittifaka katılımına onay vermiş oldu. Finlandiya'nın ittifaka katılımına onay vermeyen tek ülke olan Türkiye'nin ise önümüzdeki ay Finlandiya'ya onay vermesi bekleniyor.

İsveç'in NATO'ya katılımının 15 Haziran'a kadar onaylanması bekleniyor

Fidesz, Finlandiya ile NATO'ya katılım konusunda beraber hareket eden İsveç için ise ileri bir tarihte karar verileceğini açıkladı. Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO'ya katılımının 15 Haziran'a kadar devam eden parlamento oturumunda büyük ihtimalle onaylanacağını ifade etmişti.

NATO-Rusya sınırı iki kat artacak

Rusya ile bin 340 kilometrelik sınırı bulunan Finlandiya'nın NATO'ya katılımı ile NATO-Rusya arasındaki sınır yaklaşık iki kat artacak.

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