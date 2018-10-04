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Macaristan, Ukrayna'nın kararına orantılı cevap olarak, Ukrayna konsolosunu sınır dışı ediyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yetkilerini kötüye kullandığı gerekçesiyle bir Macar başkonsolosu 'istenmeyen kişi' ilan eden Ukrayna'ya, bu ülkenin Budapeşte'deki Büyükelçiliğinde görevli bir konsolosu sınır dışı ederek karşılık vereceklerini söyledi.

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Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin tüm komşularıyla iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını ve Ukrayna tarafından "istenmeyen kişi" ilan Macar diplomatın hukuk dışı bir iş yapmadığını öne sürdü.
 
Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını ve konsolosun 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi kararının kendisine iletildiğini belirten Szijjarto, ''Ukrayna'nın kararına orantılı cevap olarak Macaristan da bir Ukrayna konsolosunu sınır dışı ediyor.'' diye konuştu.
 
Szijjarto ayrıca, ülkesinin Ukrayna'da yaşayan Macar azınlığın haklarını korumaya devam edeceğini söyledi.
 
Ukrayna'da Macarların yoğun yaşadığı Berehove kentinde faaliyet gösteren Macaristan Başkonsolosluğunda Macar vatandaşlığı alan kişiler için düzenlenen yemin töreninin gizli kamerayla kaydedilip, 20 Eylül'de sosyal medyada paylaşılması iki ülke arasında krize neden olmuştu.
 
Ukrayna Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Macaristan'ın Berehove Başkonsolosu'nun "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtip 72 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiği açıklanmıştı.

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