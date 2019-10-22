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Macaristan'dan bir destek daha: Barış Pınarı Harekatı terör örgütünü hedef alıyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Devlet Sekreteri Tamas Vargha, Barış Pınarı Harekatı'nın terör örgütünü hedef aldığını söyledi.

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Macaristan Ulusal Meclisinde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir soruya cevap veren Vargha, ''Müdahale Kürt halkına karşı değil. Ankara, Irak'ta Kürt yönetimi ile çok iyi ilişkilere sahip. Operasyon, 1984'ten beri Türkler ve Kürtlere karşı terör eylemi düzenleyen örgütü hedef alıyor. Türkiye'nin de kendi halkını koruması anlaşılır bir durum.'' dedi.

- Macar yetkililer, Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı vermişti

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, harekatla ilgili, ''Türkiye kendi topraklarında ikamet eden 4 milyon mülteciyi kendi ülkesine geri ulaştırmak istiyorsa o zaman bu girişimi desteklenmeli.'' yorumunu yapmıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, AB'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yayımlamak istediği ortak deklarasyonu ülkesinin uzun süre engellediğini belirtmiş, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmen ve mülteci var. Türkler, onların geri dönmesi için çalışıyor." şeklinde konuşmuştu.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

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