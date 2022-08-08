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Dünya

Macaristan'dan İrlandalı hava yolu şirketine para cezası

Macaristan, İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair'e vergiyle başa çıkmak için bilet fiyatlarını artırdığı gerekçesiyle para cezası verdi.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
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Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haziran ayında Ryanair'e karşı başlatılan soruşturmada, "haksız ticari uygulamalar" sebebiyle 300 milyon Macar forinti (777 bin dolar) para cezası verildiği belirtti.

Varga, "Ekstra kar elde eden çok uluslu şirketlerin genel koruma ve ulusal savunma maliyetlerinden paylarına düşeni ödemesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Şirket, Macar hükümeti tarafından tüketicinin korunması kanununu ihlal etmekle suçlandı.

Öte yandan, Ryanair, "Temelsiz herhangi para cezasına derhal itiraz edeceği" açıklamasında bulundu.

Ryanair Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary, yaptığı açıklamada, vergi konusunu "aptalca" diye nitelendirerek hükümeti buna son vermeye davet etti.

Şirket açıklamasında, gerekirse Avrupa Birliği mahkemelerine başvurulacağını kaydetti.

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