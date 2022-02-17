Macron, Avrupalı ve Afrikalı liderlerle Sahel bölgesindeki askeri operasyonları görüştü

AA 17 Şubat 2022 Perşembe 02:34 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 02:35

Macron'un ev sahipliğinde Elysee Sarayı'nda düzenlenen akşam yemeğine Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, Senegal, Romanya, Benin, Gana, Nijer, Çad, Portekiz, Danimarka, Slovenya, Belçika, Estonya, İtalya, Slovakya, İsveç, Çekya, Kanada, Moritanya, Fildişi Sahili ve Togo liderleri katıldı.

Cunta yönetiminde olan Burkina Faso ve Mali görüşmede yer almadı.

Liderler, Fransa'nın ve Avrupa'nın Sahel bölgesinde yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nu, Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Takuba Görev Gücü'nü ele aldı.

Toplantıda, Sahel bölgesindeki askeri duruma ilişkin değerlendirmelerde de bulunulacak.

Bu toplantıda veya 17-18 Şubat'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB-Afrika Birliği Zirvesi'nde özellikle Mali'de yaşanan gelişmelerin ardından Sahel bölgesindeki askeri operasyonların geleceğine ilişkin karar verilmesi bekleniyor.

Elysee Sarayı, bu operasyonların geleceğine ilişkin kararın kolektif şekilde alınacağını belirtti. Askerlerin Mali'den geri çekilmesi halinde bu ülkedeki uygulamanın bir başka ülkede aynı şekilde yapılmayacağı, Nijer'de yürütülen operasyonların güçlendirileceği ve güney ülkelere daha fazla destek verileceği kaydedildi.

Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana Fransa ve Mali arasında esen soğuk rüzgarlar son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Mali'deki geçiş hükümetini "gayrimeşru" şeklinde nitelemesi sonrasında Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den ülkeden ayrılmasını istemişti.

Le Drian, 15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Mali'de terörle mücadelenin sürmesi için şartların oluşmaması halinde, bu mücadeleye Sahel bölgesinde başka ülkelerde devam edeceklerini belirtmişti.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te Sahel bölgesinde Barkhane Operasyonu'nu başlatmıştı. Fransa'nın Sahel bölgesinde 4 bin 300 askeri bulunuyor.

Takuba Görev Gücü, Sahel'deki terör sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Fransa'nın girişimiyle 2020'de kurulmuştu.