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Dünya

Macron, Başbakan Borne'un istifasını kabul etmedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, hükümetin çalışmaya devam etmesi için Başbakan Elisabeth Borne'un istifasını kabul etmediği belirtildi.

AA21 Haziran 2022 Salı 11:37 - Güncelleme:
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Ülke basınının Elysee'ye dayandırdığı haberlerde, Macron'un, Borne'un sunduğu "nezaket istifasını" geri çevirdiği ifade edildi.

Macron'un, Borne'un istifasını "hükümet çalışmaya devam etsin" diye geri çevirdiği aktarıldı.

Macron, Meclisteki farklı siyasi partilerin başkanlarıyla bugün ve yarın Elysee'de birebir görüşmeler gerçekleştirecek.

Öte yandan ikinci turu 19 Haziran'da düzenlenen genel seçimde Macron'un etrafındaki Ensemble (Birlikte) ittifakının Mecliste salt çoğunluğu elde edememesinin ardından muhalif kesimden farklı isimler Borne'un istifasını talep etmişti.

Fransa'da geleneksel olarak her genel seçimden sonra görevdeki başbakan, cumhurbaşkanına istifasını sunuyor. Bu duruma "nezaket istifası" da deniliyor.

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