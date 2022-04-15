Macron ve Le Pen kendilerini protesto eden üniversite öğrencilerine tepki gösterdi

Macron, kamu yayıncısı France Info'da yaptığı açıklamada, demokraside kurallar bulunduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kuralları hatırlatan Macron, "Her kurala tepki gösterirsek anarşi oluşur." dedi.

Macron, son 5 yıldır uyguladığı politikanın aşırı sağınkiyle benzer olduğu fikrine karşı çıktığını belirtti.

Le Pen de demokratik sistemi güçlü olan bir ülkede yaşadıklarını, gençlerin demokrasiye saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

"Fransız halkının iradesine karşı çıkmanın demokratik olmadığına inanıyorum." ifadesini kullanan Le Pen, üniversite öğrencilerinin eylem hakkının bulunduğunu ancak gösteri düzenlemek yerine gençleri oy kullanmaya ikna etmek için çaba göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Üniversite öğrencileri, dün Sorbonne ve Sciences Po üniversiteleri önünde, cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda yarışacak Macron ve Le Pen'i protesto etmişti.

Üniversitelere girişleri engelleyen öğrenciler, "Ne Macron ne Le Pen" sloganları atmış, pankartlar taşımıştı.