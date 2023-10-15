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Dünya

Macron ile Reisi arasında gergin görüşme: Sorumluluğunuz var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin çatışmasını ve Gazze'deki durumu ele aldı. Macron'un Reisi'yi 'İsrail-Filistin çatışmasının herhangi şekilde tırmanmasına ve özellikle Lübnan'a yayılmasına karşı uyardığı' belirtilen açıklamada, 'Hizbullah ve Hamas'la ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda İran'ın bu konuda sorumluluğu var.' ifadesi kullanıldı.

AA15 Ekim 2023 Pazar 23:39 - Güncelleme:
Macron ile Reisi arasında gergin görüşme: Sorumluluğunuz var
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Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron'un Reisi'yle telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, görüşmede Macron'un "İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğunu" söylediği ifade edildi.

Macron'un Reisi'yi "İsrail-Filistin çatışmasının herhangi şekilde tırmanmasına ve özellikle Lübnan'a yayılmasına karşı uyardığı" belirtilen açıklamada, "Hizbullah ve Hamas'la ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda İran'ın bu konuda sorumluluğu var." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Macron'un, İran'ın bölgedeki gerilimin artmasını önlemek için çaba göstermesi yönündeki beklentisini dile getirdiğine yer verildi.

Görüşmede Gazze'deki insani durumun da ele alındığı aktarılan açıklamada, Fransa'nın, Gazze'deki insani yardım operasyonlarını desteklemek için Birleşmiş Milletler'le birlikte adımlar attığı belirtildi.

Açıklamada, Macron'un "İran'da alıkonulan 4 Fransız vatandaşının derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunduğu ifade edildi.

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