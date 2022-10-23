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Dünya

Macron: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış mümkün

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katolik yardım kuruluşu Sant'Egidio Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın mümkün olduğunu belirterek, “Ancak ne zaman olacağına sadece onlar (Ukraynalılar) karar verecek' dedi.

IHA23 Ekim 2022 Pazar 22:04 - Güncelleme:
Macron: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış mümkün
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'nın başkenti Roma'da Katolik yardım kuruluşu Sant'Egidio Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Macron yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Barışın Rusya'nın elinde rehin kalmasına izin vermeyelim" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın mümkün olduğunu aktaran Macron, "Ancak ne zaman olacağına sadece onlar (Ukraynalılar) karar verecek" ifadelerini kullanarak, bugünün düşmanı olan Rusya ile bir masa etrafında barışın inşa edileceğini açıkladı.

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