Macron: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış mümkün

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'nın başkenti Roma'da Katolik yardım kuruluşu Sant'Egidio Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Macron yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Barışın Rusya'nın elinde rehin kalmasına izin vermeyelim" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın mümkün olduğunu aktaran Macron, "Ancak ne zaman olacağına sadece onlar (Ukraynalılar) karar verecek" ifadelerini kullanarak, bugünün düşmanı olan Rusya ile bir masa etrafında barışın inşa edileceğini açıkladı.