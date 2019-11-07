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Macron: Şu an yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron The Economist dergisine verdiği röportajda, 'Şu anda yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümü.' dedi.

  • star.com.tr
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist'e verdiği röportajda NATO ve ABD ile ilgili çok sert ifadeler kullandı.
 
ABD'nin Avrupa projesine sırtını döndüğünü dile getiren Macron, ''ABD ile NATO müttefikleri arasında stratejik kararlar vermek için herhangi bir koordinasyon yok.'' dedi.
 
Şu anda yaşanılan durumu 'NATO'nun beyin ölümü' şeklinde tarif eden Macron, NATO'nun 5. maddesinin (Bir NATO üyesine saldırı tüm üyelere yönelik saldırı sayılacak) işlevinden şüphe duyduğunu dile getirdi. Macron, anlaşmanın etkinliğinin olmamasını eleştirirken, ''5. maddenin yarın ne anlama geleceğini bilmiyorum.'' dedi
 

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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