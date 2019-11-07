Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist'e verdiği röportajda NATO ve ABD ile ilgili çok sert ifadeler kullandı.

ABD'nin Avrupa projesine sırtını döndüğünü dile getiren Macron, ''ABD ile NATO müttefikleri arasında stratejik kararlar vermek için herhangi bir koordinasyon yok.'' dedi.

Şu anda yaşanılan durumu 'NATO'nun beyin ölümü' şeklinde tarif eden Macron, NATO'nun 5. maddesinin (Bir NATO üyesine saldırı tüm üyelere yönelik saldırı sayılacak) işlevinden şüphe duyduğunu dile getirdi. Macron, anlaşmanın etkinliğinin olmamasını eleştirirken, ''5. maddenin yarın ne anlama geleceğini bilmiyorum.'' dedi