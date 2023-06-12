Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya koşulsuz destek verme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Macron, Paris'te bir araya geldiği Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa, Almanya, Polonya arasında 3'lü Weimar Zirvesi kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın başlattığı savaşın bu ülke için çoktan stratejik ve jeopolitik bir başarısızlık olduğunu söyleyen Macron, "Ukrayna'nın fethedilemeyeceği açıktır." dedi.

Macron, "Fransa, Almanya ve Polonya olarak AB üyesi ülkeler ve müttefiklerimizle, bu krize (Ukrayna-Rusya savaşı) direnebilmek için kendi savunma kapasitelerimizi güçlendirmeye ve Ukrayna'ya koşulsuz destek vermeye kararlıyız." diye konuşan Macron, Fransa'nın bu konuda üzerine düşeni yapacağını aktardı.

Fransız Cumhurbaşkanı, bir gazetecinin sorusu üzerine, bugün hayatını kaybeden eski İtalya Cumhurbaşkanı Silvio Berlusconi için "Büyük bir figürdü." ifadesini kullandı.

"RUSYA'NIN AYNI ŞEYİ BİR DAHA TEKRARLAMAMASINI TEMİN EDECEĞİZ"



Ukrayna'ya desteğin kesilmemesi gerektiğine işaret eden Macron, "Sadece Rusya'nın bu üzücü girişimden galip çıkmamasını değil, aynı şeyi bir daha tekrarlamamasını da temin edeceğiz." şeklinde konuştu.

Macron, 29-30 Haziran'da AB Liderler Zirvesi ve 11-12 Temmuz'da NATO zirvesi yapılacağını belirterek, bu iki zirvede ortak bir yol çizilmesi ve ilgili ülkelerin kolektif güvenliğinin sağlanması hakkında net bir vizyon belirlenmesi imkanı olacağını dile getirdi.

Duda ve Scholz ile de bu gece bu konuyu ele alacaklarını kaydeden Macron, Ukrayna'ya sağlanan güvenlik garantilerinin yanı sıra NATO'nun Ukrayna'ya "hak ettiği" tüm imkanları vermek için sağlamak istediği desteği de tartışacaklarını söyledi.

Macron, "20 yıl önce, bazıları anlaşmazlıklarımıza işaret etmek için yeni Avrupa ve eski Avrupa'dan bahsediyordu. Bugün ise Ukrayna'nın zaferinin kıtamızdaki ortak barış ve güvenlik projesine hizmet edeceğine inanan, yetenekli ve kararlı gönüllüleri bir araya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

SCHOLZ: "PUTİN BAŞARISIZ OLDUĞUNU ANLAMALI"



Almanya Başbakanı Scholz da bugün 3 liderin Fransa, Polonya ve Almanya'dan güvene dayalı işbirliği ve yakın işbirliğine yönelik güçlü bir mesaj iletmek istediğini söyledi.

"Weimar üçgeni ülkelerimiz için çok önemli. Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali, zamanımızın dış politikasının ana konusu olmaya devam ediyor." diyen Scholz, Fransa, Almanya ve Polonya'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'yı savunduğu siyasi, insani, mali düzeyde özellikle de silah teslimatlarıyla desteklediğini belirtti.

Scholz, bu yardımı hız kesmeden sürdüreceklerine işaret ederek "Başkan Putin'in nihayet planının başarısız olduğunu, 16 ay sonra savaşa son vermesi gerektiğini anlamasının zamanı geldi." diye konuştu.

DUDA: "RUSYA BU SAVAŞI KAZANAMAZ"



Polonya Cumhurbaşkanı Duda da üç ülkenin sadece AB değil aynı zamanda NATO üyesi de olduğunu ve "Rusya bu savaşı kazanamaz" inancıyla Ukrayna'nın yanında olduklarını belirtti.

Sadece Avrupa'nın doğusu değil tümünün güvenliği ve AB'nin geleceği için Rus emperyalizminin yok edilmesi gerektiğini savunan Duda, "Rusya, bir daha asla başka bir devlete saldırma, diğer insanların yaşamı ve mirası, diğer ülkelerin, diğer devletlerin egemenliği ve bağımsızlığının pahasına kendi etki alanını genişletme imkanı bulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Duda, Ukraynalıların siyasi olarak batı toplumuna katılmak isteğini mümkün kılmaları gerektiğini ifade ederek, Ukrayna'nın gelecekte AB'ye katılımı ve NATO üyeliği konusunda şüphesi olmadığını kaydetti.

Polonya Cumhurbaşkanı, milyonlarca Ukraynalı sığınmacının ülkesinin sınırlarından geçerek Avrupa'ya ulaştığını aktardı.

Ukrayna'ya savaş uçağı temini için konuşulan uluslararası koalisyonun hangi formatta olacağını, verilecek uçakların Kiev tarafından ne zaman alınabileceğini, Ukraynalı pilotların eğitiminin nasıl olması gerektiğini ele alacaklarını söyleyen Duda, her şeyden önce, Ukrayna'nın gelecekte NATO'ya katılması için gerçekçi bir olasılığın nasıl olabileceği konusu üzerinde duracaklarını vurguladı.