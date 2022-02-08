İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2022 Salı / 7 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
Dünya

Macron-Zelenskiy görüşmesi başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizini ele almak üzere Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

IHA8 Şubat 2022 Salı 14:41 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 14:41
ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizine yönelik diplomasi trafiğini sürdürüyor. Macron, dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün Ukrayna'ya geçti. Başkent Kiev'e gelen Macron, Mariinsky Sarayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kapıda karşılandı. Karşılamanın ardından iki lider yüz yüze görüşmeye geçti.

Putin ile Macron arasında dün 5 saat süren görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki kriz ve Rusya'nın Batılı ülkelerle yaşadığı gerilim ele alınmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.