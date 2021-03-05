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Dünya

Macron'a ağır eleştiri! ''Bir ufuk çizmeyen dur-kalk taktiği''

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u koronavirüs salgınında aldığı kararlardan dolayı eleştirdi.

AA05 Mart 2021 Cuma 08:22 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 08:22
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Ülkede 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron'a rakip olacağı öngörülen Hidalgo, salgın tedbirlerine ilişkin adımlarda Macron'u yerel otoritelerle istişare etmeden hareket etmekle eleştirdi.

Sokağa çıkma yasağı, kitapçıların kapatılması ve aşı planlama stratejisi başta olmak üzere birçok konuda Fransa Cumhurbaşkanını Elysee Sarayı'ndan salgına ilişkin kararları dikte etmekle suçlayan Hidalgo, buna karşın kendisinin sahada olduğu ve alınan tedbirlerin sahadaki gerçeklerle uyumlu olması gerektiğini savundu.

- BİR UFUK ÇİZMEYEN DUR-KALK TAKTİĞİ

Hidalgo, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, "Kovid-19 ile mücadele stratejisinin başarısı, ikna edici sonuçlar sağlamayan veya bir ufuk çizmeyen dur-kalk taktiğinin parçası olarak birbirini takip eden kapanma açılma önlemlerine indirgenemez." değerlendirmesinde bulunarak, Macron'a salgın kararları alınırken halkın durumunu dikkate alması tavsiyesinde bulundu.

Paris Belediye Başkanı şubatın son haftasında yıllık izindeyken yardımcısı Emmanuel Gregoire hükümetle paralel olarak Paris'te 3 haftalık sokağa çıkma yasağının masadaki seçenekler arasında olduğunu açıklamıştı.

Gelen tepkiler üzerine seçmenini karşısına almak istemeyen Hidalgo'nun da baskısıyla yardımcısı Gregoire, geri adım atarak 3 haftalık sokağa çıkma yasağının masadaki seçenekler arasında olduğunu bunu desteklemediklerini belirtmişti.

Bu durum Elyse Sarayı ile Paris Belediyesi arasındaki gerilimi daha da tırmandırmıştı.

Paris kulislerinde Hidalgo'nun Fransa'da yaşanan ekonomik sıkıntı ve salgın yönetimi konuları üzerinden Macron'a yüklenerek 2022'de karşısına sol cephenin adayı olarak çıkacağı konuşuluyor.

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