İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2023 Perşembe / 19 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macron'dan Cezayir'e tebrik mesajı: Fransız sömürgeciliğinden kurtuluşun 69'ncu yılı kutlandı
Dünya

Macron'dan Cezayir'e tebrik mesajı: Fransız sömürgeciliğinden kurtuluşun 69'ncu yılı kutlandı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a bağımsızlıklarının 69'ncu yılı münasebetiyle tebrik mesajı göndererek, Fransız sömürgeciliğine karşı 'hafıza dosyası' çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 02:40 - Güncelleme:
Macron'dan Cezayir'e tebrik mesajı: Fransız sömürgeciliğinden kurtuluşun 69'ncu yılı kutlandı
ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "hafıza dosyası" olarak isimlendirilen Cezayir'deki Fransız sömürgeciliği dönemi (1830-1962) dosyalarına yönelik çalışmaların sürdürülmesinin gerektiğini vurguladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransız sömürgeciliğine karşı yapılan "Cezayir Kurtuluş Devrimi'nin" 69'uncu yıl dönümü münasebetiyle Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a tebrik mesajı gönderdi.

Macron mesajında, Tebbun'a ve Cezayir'e daha fazla refah dileyerek Cezayir Anlaşması'nın imzalanmasıyla güçlenen yakınlaşma kapsamında iki ülkenin aynı hedefleri paylaştığını ifade etti.

Fransız sömürgeciliği dönemi dosyalarına dikkati çeken Macron, Tebbun ile birlikte atadığı ortak komite bünyesinde, hafıza dosyasına ilişkin çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, geçen yıl, Cezayir-Fransa ortak tarihçiler komitesinin, ülkesinin Fransız sömürge döneminin (1830-1962) incelenmesi için görevlendirildiğini açıklamıştı.

- Bağımsızlık mücadelesi 8 yıl sürdü

Fransa'nın Cezayir'deki 132 yıllık sömürgesi, 1 Kasım 1954'te başlayan ve 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesinin ardından son buldu.

Cezayir makamlarına göre, Fransız sömürgesi, ülkenin servetinin yağmalanması ve ulusal kimliğini yok etme girişimlerinin yanı sıra arkasında 5 milyondan fazla şehit bıraktı.

Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'deki suç dosyası, iki ülke arasındaki ilişkileri on yıllardır etkileyen en önemli konuların başında geliyor.

Cezayir, ilişkilerin tamamen normalleşmesini bu sorunun çözümüne bağlarken, Fransa sorunu görmezden gelmeye devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.