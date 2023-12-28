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Dünya

Macron'dan Netanyahu'ya ''Yahudi yerleşimci şiddetine son verin'' çağrısı

Macron, Gazze'deki sivil halkın karşı karşıya kaldığı çok ağır sivil kayıplardan dolayı endişe duyduğunu açıklayarak, Netanyahu'ya 'Yahudi yerleşimci şiddetine son verin' çağrısında bulundu.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 02:28 - Güncelleme:
Macron'dan Netanyahu'ya ''Yahudi yerleşimci şiddetine son verin'' çağrısı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Gazze'deki ve bölgesel durumu görüştü.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde Netanhayu'ya Gazze'deki sivil halkın karşı karşıya kaldığı çok ağır sivil kayıplar ve buradaki acil insani durum karşısında endişe duyduğunu söylediği belirtildi.

Macron'un, İsrail'in sivilleri koruma zorunluluğu olduğunu hatırlattığı aktarılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, görüşmede Gazze'deki halka gerekli yardımın ulaştırılmasının acil olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, Emmanuel Macron'un tüm uluslararası ve bölgesel ortakların yardımıyla kalıcı bir ateşkes için çalışılması gerektiğini savunduğu belirtilerek, "Fransa, önümüzdeki günlerde Ürdün'le birlikte Gazze'de insani yardım operasyonları yürütecek." ifadesine yer verildi.

"YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN ŞİDDETİNE SON VERİLMESİ" ÇAĞRISI

Fransız liderin, İsrail'in, Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddetine ve Batı Şeria'da yeni yerleşim projelerine son vermek için gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladığı aktarılan açıklamada, bu durumun iki devletli çözümü tehdit ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanının ülkesinin çatışmanın bölgeye sıçramasını engellemek için İran ve ona bağlı gruplara çatışmadan uzak durmaları yönünde mesajlar ilettiğini dile getirdiği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Macron'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının tamamen uygulanmasının önemine dikkat çektiği aktarıldı.

BMGK'nın 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

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