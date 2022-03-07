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Dünya

Macron'dan Putin'in önerisine tepki: Kabul edilemez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'siyasi ve ahlaki olarak alay etme' suçlamasında bulundu.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 17:05 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 17:05
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Macron, LCI televizyonuna verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalar yaptı.

Ukraynalı sivilleri Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "siyasi ve ahlaki olarak alay etmekle" suçlayan Macron, bu önerinin ayrıca "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Macron, Fransızların endişe etmekte haklı olduğunu ve Avrupa'da savaşın yeniden geldiğini söyledi.

Fransa'nın Rusya'ya karşı savaşta olmadığını yineleyen Macron, bu savaşın durması için diplomatik baskıyı sürdüreceklerini kaydetti.

Macron, taraf olmadan bu savaşın sonlanmasını istediklerini belirtti.

Öte yandan Elysee Sarayı'ndan France Info'ya yapılan açıklamaya göre Macron, Ukraynalı sivillerin Rusya'ya götürülmesi için insani koridorun oluşturulmasına yönelik Putin'e bir talepte bulunmadı.

Macron'un tek talebinin bu savaşın sona ermesi olduğu ifade edildi.

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