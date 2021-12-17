Macron'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama

AA 17 Aralık 2021 Cuma 06:48 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 06:48

Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştüklerini ve Normandiya formatına bağlılıklarını dile getirdiklerini ifade eden Macron, enerji konusunda Almanya ile çalışmak istediklerini belirtti.

Macron, Avrupa'nın, ekonomik yatırım imkanı oluşturması için Afrika'ya katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

Bunun için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Afrikalı bankalarla çalışılması gerektiğini ifade eden Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınacak kararların hastanelerdeki yoğunluğa bağlı olduğunu kaydetti.

Macron, Avrupalı ülkelerden gelen ve aşılarını tamamlayan yolculardan Kovid-19 testi istemeyi planlamadıklarını dile getirdi.

Macron, Ukrayna konusunda Rusya'nın Normandiya formatı kapsamındaki çalışmaları sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna'ya ekonomi ve endüstri gibi konularda yardım etmeleri gerektiğini söyleyen Macron, Ukrayna konusunda Rusya ile görüşülmesi ve siyasi çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Macron, bu bağlamda askeri ve güvenlik konulardaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

