İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2021 Cuma / 13 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,6892
  • EURO
    17,8237
  • ALTIN
    909.333
  • BIST100
    2278.55
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macron'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama
Dünya

Macron'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna konusunda Rusya ile görüşerek siyasi çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

AA17 Aralık 2021 Cuma 06:48 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 06:48
ABONE OL

Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştüklerini ve Normandiya formatına bağlılıklarını dile getirdiklerini ifade eden Macron, enerji konusunda Almanya ile çalışmak istediklerini belirtti.

Macron, Avrupa'nın, ekonomik yatırım imkanı oluşturması için Afrika'ya katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

Bunun için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Afrikalı bankalarla çalışılması gerektiğini ifade eden Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınacak kararların hastanelerdeki yoğunluğa bağlı olduğunu kaydetti.

Macron, Avrupalı ülkelerden gelen ve aşılarını tamamlayan yolculardan Kovid-19 testi istemeyi planlamadıklarını dile getirdi.

Macron, Ukrayna konusunda Rusya'nın Normandiya formatı kapsamındaki çalışmaları sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna'ya ekonomi ve endüstri gibi konularda yardım etmeleri gerektiğini söyleyen Macron, Ukrayna konusunda Rusya ile görüşülmesi ve siyasi çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Macron, bu bağlamda askeri ve güvenlik konulardaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.