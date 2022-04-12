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  • Macron ''boş dayanışma mesajlarıyla'' Ukraynacada yeni bir kelimeye ilham verdi
Dünya

Macron ''boş dayanışma mesajlarıyla'' Ukraynacada yeni bir kelimeye ilham verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna ile dayanışma mesajlarının sözde kalması, Ukraynacada 'bir durum hakkında çok endişelenmek ama hiçbir şey yapmamak' anlamında 'Macronete' (Macronlaşmak) kelimesinin doğmasına neden oldu.

AA12 Nisan 2022 Salı 17:47 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 17:48
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Le Parisien'in haberine göre, sosyal medya kanalı Telegram'da savaş konusunda türeyen yeni kelimelerin yayımlandığı bir listede, Fransız Cumhurbaşkanı'nın adının, Ukraynacada ironik bir kelimeye ilham verdiği görüldü.

Ukraynaca "bir durum hakkında çok endişelenmek ancak hiçbir şey yapmamak" anlamına gelen "Macronete" kelimesinin dahil edildiği listeye göre kelimenin kökeni, Ukrayna'ya gerçekten yardımı dokunmaktan çok Elysee Sarayı'ndan paylaştığı sözde endişeli fotoğraflarıyla hatırlandığı ifade edilen Macron'dan geliyor.

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşında Eyfel Kulesi'ni Ukrayna bayrağı renkleriyle donatmak, Elysee Sarayı'ndan endişeli fotoğraflar paylaşmak dışında Ukrayna'ya gerçek manada katkısı olacak bir şey yapmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

- MACRON ZELENSKİY'İ TAKLİT ETMEKLE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere'in Instagram hesabından paylaştığı Macron'un 13 Mart'taki uluslararası telefon görüşmeleri sırasında tıraşsız ve özel bir askeri birliğe ait kıyafet giydiği görülen fotoğrafları, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taklit etmeye çalıştığı yorumlarına neden olmuştu.

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