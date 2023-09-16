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Dünya

Macron'un Fas'ı ziyaret edeceği iddiasına yalanlama

Fas, Fransa Dışişleri Bakanı Catherina Colonna'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fas'ı ziyaret edeceği yönündeki açıklamasını yalanladı.

AA16 Eylül 2023 Cumartesi 23:44 - Güncelleme:
Macron'un Fas'ı ziyaret edeceği iddiasına yalanlama
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Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, ismi açıklanmayan bir devlet yetkilisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Fas'a ne gündemde ne de planlanmış bir ziyaretinin bulunduğunu belirtti.

Yetkili, "Fransa Dışişleri Bakanı'nın böyle tek taraflı bir girişimde bulunmasına ve iki tarafın yetkisinde olan önemli bir konuda görüşme yapmadan kendine böyle bir duyuru yapma özgürlüğü tanımasına şaşırdım." ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherina Colonna, dün yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Fas Kralı 6. Muhammed'in daveti üzerine Macron'un Fas'a ziyaret planladığını iddia etmişti.

Fransa, Fas'ta 8 Eylül Cuma gecesi meydana gelen depremin ardından arama-kurtarma ekibi gönderme teklifinde bulunmuş ancak Rabat yönetimi, Katar, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya'dan gelenler dışındaki yardım tekliflerini reddetmişti.

Fas'ın Paris'in yardım teklifine karşı tutumu Fransa'da tartışmalara neden olmuş ve bu durum Macron'un hükümeti gözardı edip Fas halkına hitaben bir açıklama yapmasını beraberinde getirmişti.

Depremin Fas ile beraber Fransa'yı da sarstığını belirten Macron, Fas halkının yanında olduklarını ve insani yardım sağlamak için ellerinde her türlü imkanın bulunduğunu ifade etmişti.

Bu konuda yetkinin Fas Kralı 6. Muhammed ve Fas hükümetinde olduğunu bilinmesine rağmen Macron'un bu adımı, Fas'ta "sömürge dönemine özlem duyduğu" yorumlarına neden olmuştu.

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