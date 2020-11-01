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Dünya

Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına tepkiler sürüyor: Pakistan'da protesto

Pakistan'da binlerce kişi Fransa'da Hz. Muhammed'e çirkin hakaretler içeren karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti.

İHA01 Kasım 2020 Pazar 19:42 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 19:42
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Fransa’da Hz. Muhammed’e karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına Müslümanların tepkiler sürüyor. Pakistan’ın Karaçi kentindeki Fransa Konsolosluğu’na yakın bir bölgede bir araya gelen binlerce kişi Fransa karşıtı protesto düzenledi.

Cemaat-i İslami (JI) aktivistleri tarafından organize edilen protestoda, göstericiler Fransa bayrağını ve Cumhurbaşkanı Macron’u temsil eden cansız mankeni ateşe verdi. Protestocular, ellerinde "Küfür için tek ceza var”, "Kahrolsun Charlie Hebdo", "Kahrolsun Fransa" ve "Peygamber Muhammed’e saygısızlık kabul edilemez" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular, Fransa Büyükelçisini sınır dışı edilmesi, Fransa ile bağların koparılmasını ve Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundular.

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