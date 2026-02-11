İSTANBUL 10°C / 7°C
Dünya

Madagaskar'da felaket üstüne felaket: Gezani 20 can aldı

Madagaskar'ın doğu kıyılarını etkisi altına alan Gezani Tropikal Siklonu, geniş çaplı yıkıma yol açtı. Yetkililer, 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını açıkladı. En az 3 bin 200 kişi afetten etkilendi.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
Ofisten yapılan açıklamada, ülkenin doğusundan karaya ulaşan Gezani Tropikal Siklonu'nun, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarla geniş alanda yıkıma neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddetli rüzgarlar nedeniyle çok sayıda binanın çökmesi sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Madagaskar Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Gezani'nin ülke genelinde ilerlemesi nedeniyle birçok bölge için kırmızı alarm verildiği, sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıda bulunulduğu duyuruldu.

Açıklamada, tropikal siklonun ülkenin doğusundaki liman kenti Toamasina'ya kadar geldiği ve kente ağır hasar verdiği ifade edildi.

Fırtınanın başkent Antananarivo'nun yaklaşık 100 kilometre kuzeyinden geçtiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, başkentin de sel riski nedeniyle kırmızı alarm verilen bölgeler arasında yer aldığı aktarıldı.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina'nın Toamasina'ya giderek hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunduğu ve afetzedelerle bir araya geldiği belirtildi.

Yetkililer, Gezani'nin, Madagaskar'da iki haftadan kısa süre önce 14 kişinin ölümüne yol açan Fytia Tropikal Siklonu'nun ardından ülkeyi vuran ikinci büyük fırtına olduğuna dikkati çekti.

Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinin verilerine göre, afetten en az 3 bin 200 kişi etkilendi.

