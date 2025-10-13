İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2025 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,801
  • EURO
    48,4173
  • ALTIN
    5509.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Madagaskar'da gerilim tırmanıyor... Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı
Dünya

Madagaskar'da gerilim tırmanıyor... Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı

Madagaskar'da haftalardır süren siyasi kriz derinleşirken, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürüldü.

AA13 Ekim 2025 Pazartesi 18:21 - Güncelleme:
Madagaskar'da gerilim tırmanıyor... Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı
ABONE OL

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nin haberine göre, 12 Ekim gecesi başkent Antananarivo'dan helikopterle gizlice Sainte-Marie Adası'na götürülen Cumhurbaşkanı Rajoelina, orada bekleyen Fransız ordusuna ait askeri nakliye uçağına bindirilerek Fransız askerlerinin koruması altında adadan tahliye edildi.

RFI, operasyonun Fransız askeri yetkililerinin gözetiminde yapıldığını, Rajoelina'nın önce La Reunion'a götürüldüğünü, ardından ailesiyle birlikte başka bir noktaya hareket ettiğini bildirdi.

Haberde, Paris yönetiminin bu ayrılışı barışçıl bir geçişi sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği, ancak Fransa'nın Madagaskar'a hiçbir şekilde askeri müdahalede bulunmayacağı vurgulandı.

Fransız makamları, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Rajoelina'nın nerede bulunduğu konusunda belirsizlik sürüyor.

Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüş, ordunun bazı unsurları da protestoculara destek vermişti.

Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın bu akşam ulusa sesleniş konuşması yapacağı bildirildi, ancak konuşmanın nereden yapılacağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.