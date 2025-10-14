Madagaskar'da ordu yönetime el koydu! Albay Randrianirina geçici cumhurbaşkanı ilan edildi

Ulusal Meclis'te yapılan oylamada 163 milletvekilinden 131'i oy kullandı. 130 milletvekilinin evet, bir milletvekilinin ise "boş" oy kullandığı oylama sonucunda Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın görevden alınması kabul edildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Meclis'in daha önce feshedildiği hatırlatılarak, toplantının anayasaya aykırı ve hükümsüz olduğu bildirildi.

Bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın, yayımladığı kararnameyle Anayasa'nın 60. maddesi hükümleri uyarınca Ulusal Meclis'i feshettiği bildirilmişti.

Kararnamede ayrıca, acil durum gerekçesiyle kararın radyo ve televizyon yoluyla duyurulduğu anda yürürlüğe girdiği ve Resmi Gazete'de yayımlanmasından bağımsız olarak derhal uygulanmaya başlandığı ifade edilmişti.

Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüş, ordunun bazı unsurları da protestoculara destek vermişti.

Gösterilerde şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

MADAGASKAR'DA ORDU YÖNETİME EL KOYDU

Yerel medyadaki haberlere göre, Albay Michael Randrianirina komutasındaki birlikler ülkenin kontrolünü ele aldı.

Ordu, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve bazı devlet kurumlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclis'i feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Rajoelina'nın nerede olduğuna dair ise resmi açıklama yapılmadı.

RANDRİANİRİNA GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI İLAN EDİLDİ

Yerel medyadaki haberlere göre, Madagaskar'daki en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi, Albay Randrianirina'yı cumhurbaşkanlığı görevlerini yürütmeye davet etti.

CAPSAT, 2009 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana'nın devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbe sürecinde de kritik rol oynamıştı.