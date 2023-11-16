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Dünya

Maduro, Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin ilanının 35. yılını andı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin ilanının 35. yılını andı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 07:30 - Güncelleme:
Maduro, Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin ilanının 35. yılını andı
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Sosyal medya hesabı X'ten, Filistin bayrağını paylaşan Maduro, "Bugün Filistin, soykırımın kurbanı olarak Bağımsızlık Bildirgesi'nin 35. yılını anıyor. Filistin halkına baskını durduracak bir barış anlaşmasının geliştirilmesi için dünyaya çağrımızı yineliyorum, insanlığa karşı işlenen bu korkunç suça ancak birlikte son verebiliriz." ifadesini kullandı.

Filistin'de her yıl 15 Kasım'da, Filistin lideri Yasir Arafat tarafından 15 Kasım 1988'de Cezayir'deki Filistin Ulusal Konseyi Toplantısı'nda, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren "Bağımsızlık Bildirisi"nin ilan edilmesi kutlanıyor.

  • Nicolas Maduro
  • Filistin Bağımsızlık Bildirisi
  • Venezuela

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