4 Ocak 2026 Pazar / 16 Recep 1447
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Maduro gerilimi büyüyor! Çin'den ABD'ye çağrı
Dünya

Maduro gerilimi büyüyor! Çin'den ABD'ye çağrı

Pekin yönetimi, ABD'nin askeri operasyonuyla kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılmasını istedi.

AA4 Ocak 2026 Pazar 09:47
Maduro gerilimi büyüyor! Çin'den ABD'ye çağrı
Çin, ABD'nin düzenlediği askeri operasyonla kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin, Maduro ve eşini güç kullanarak ülkeden kaçırmasından derin endişe duyulduğu belirtildi.

ABD'nin eyleminin, uluslararası hukuk, uluslararası ilişkilerin temel normları ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartının amaç ve ilkelerinin açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'yi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini güvenceye almaya, onları derhal serbest bırakmaya ve Venezuela hükümetini devirme girişimine son vererek sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz."

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada da ABD'nin egemen bir ülkeye ve onun devlet başkanına güç kullanımını kınadığını bildirmişti.

Beyaz Saray, videosunu yayımladı Kaçırılan Maduro'dan ilk sözler

Venezuela meydan okudu: ABD'nin kolonisi olmayacağız

150 uçak, 20 üs... Maduro saldırısının şifreleri çözüldü

Trump, saldırıyı "dizilere" benzetti: O fotoğraflar servis edildi
