star.com.tr 02 Aralık 2020 Çarşamba 09:26 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 09:45

Venezuela, 6 Aralık’ta parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise seçimler hakkında ülkesinin devlet televizyonundan yaptığı açıklamada "Kazanırsak devam edeceğiz ama şunu da söylemeliyim ki muhalefet seçimleri kazanırsa artık burada kalmayacağım ve cumhurbaşkanlığını bırakacağım." ifadelerini kullandı.

MADURO 2019’DA GÖREVE BAŞLADI

Venezuela'da 21 Ocak 2019'da, yemin eden Maduro kısa bir süre sonra kitlesel protestolarla karşılaşmıştı. O zamanki Ulusal Meclis Başkanı Guaido, ABD’nin de desteğinin alarak kendisini yasadışı bir şekilde geçici devlet başkanı ilan etmişti. Bazı batı ülkeleri de Guaido'nun tanındığını duyurmuştu. Rusya, Çin, Türkiye gibi bazı ülkeler ise Maduro'yu meşru bir başkan olarak desteklemişlerdi.