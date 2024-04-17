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Dünya

Maduro'dan İsrail destekçisi devlet başkanına yaylım ateşi: Yalakadan daha yalaka

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Arjantin lideri Milei'ye 'siyonizme destek' suçlamasında bulundu. Milei'nin Arjantin'in onurunu 'ayaklar altına aldığını' savunan Maduro, 'Javier Milei, siyonizm meseleleriyle ilgilenmek isteyen bir yalakadan daha yalakadır.' dedi.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 08:23 - Güncelleme:
Maduro'dan İsrail destekçisi devlet başkanına yaylım ateşi: Yalakadan daha yalaka
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi, siyonizm politikalarına destek vermekle suçladı.

"Maduro ile daha fazla" programında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Venezuela Devlet Başkanı, "Javier Milei, siyonizm meseleleriyle ilgilenmek isteyen bir yalakadan daha yalakadır. Miami'ye gitti ve İsrail devletinin Gazze'de yaptıklarının çok iyi olduğunu ifade etti. Tabii onların desteklerini almayı da ihmal etmedi." dedi.

Milei'nin Arjantin'in onurunu "ayaklar altına aldığını" savunan Maduro, "Sağcılar, onu (Milei) yönlendiriyor ve o da gerekeni yapıyor. 'Buna nasıl isim verirsiniz? Onur mu? Bağımsızlık mı? Kendi düşüncesi mi? Bunun tek bir adı vardır: Yalakalık." ifadelerini kullandı.

Maduro, siyonizmin dünyada kaos ve şiddette yol açtığını belirterek, "Kaosu kim dayatıyor? Şiddeti kim dayatıyor? Dünyada oyunun kurallarını kim çiğniyor? Uluslararası hukuku kitlesel olarak kim ihlal ediyor? ABD'nin desteğiyle siyonist sağ ve neo-faşist sağ yapıyor bunları." diye konuştu.

Javier Milei

Maduro, 21 Kasım 2023'teki açıklamasında, Arjantin'de devlet başkanı seçimlerini aşırı sağcı Javier Milei'nin kazanmasına ilişkin, "Neonazi aşırı sağ kazandı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Milei ise Maduro'ya yönelik birkaç kez "diktatör" suçlamasında bulunarak, Venezuela'daki muhalefet partilerine "tam" desteğini ifade etmişti.

  • Nicolas Maduro
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