İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2024 Pazartesi / 2 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0065
  • EURO
    35,0897
  • ALTIN
    2242.84
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Maduro'dan ramazan tebriği: Müslüman halklara ve milletlere selamlarımı gönderiyorum
Dünya

Maduro'dan ramazan tebriği: Müslüman halklara ve milletlere selamlarımı gönderiyorum

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ramazan ayı için kutlama mesajı paylaştı. Madura mesajında, 'Dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman toplumu kardeşlerimizin ramazan ayı başlangıcı kutlu olsun.' ifadelerine yer verdi.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 06:25 - Güncelleme:
Maduro'dan ramazan tebriği: Müslüman halklara ve milletlere selamlarımı gönderiyorum
ABONE OL

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ramazan ayının başlaması münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Maduro, "Dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman toplumu kardeşlerimizin ramazan ayı başlangıcı kutlu olsun. Bu kutsal dönemde Tanrı'nın size huzur, esenlik ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de X'ten paylaştığı kutlama mesajında, "Ramazan ayının bu ilk gününde Venezuela, başta kahraman Filistin halkı olmak üzere Müslüman halklara ve milletlere selamlarını gönderiyor. Venezuela'da yer alan Müslüman topluluklara da iyi temennilerimizi iletiyoruz. Hepinize bereketli ve huzur dolu ramazan dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.