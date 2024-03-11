Maduro'dan ramazan tebriği: Müslüman halklara ve milletlere selamlarımı gönderiyorum

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ramazan ayının başlaması münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Maduro, "Dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman toplumu kardeşlerimizin ramazan ayı başlangıcı kutlu olsun. Bu kutsal dönemde Tanrı'nın size huzur, esenlik ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de X'ten paylaştığı kutlama mesajında, "Ramazan ayının bu ilk gününde Venezuela, başta kahraman Filistin halkı olmak üzere Müslüman halklara ve milletlere selamlarını gönderiyor. Venezuela'da yer alan Müslüman topluluklara da iyi temennilerimizi iletiyoruz. Hepinize bereketli ve huzur dolu ramazan dileriz." değerlendirmesinde bulundu.