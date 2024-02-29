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Dünya

Maduro'dan ülkeden ayrılan Venezuelalılara çağrı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yurt dışına göç eden vatandaşlarına ülkeye dönmeleri çağrısı yaptı.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 06:58 - Güncelleme:
Maduro'dan ülkeden ayrılan Venezuelalılara çağrı
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Devlet televizyonuna açıklamada bulunan Maduro, yurt dışındaki Venezuelalı göçmenlerin korunması ve onlara yardım edilmesi için özel proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Maduro, ülkesine yönelik devam eden ABD yaptırımlarını hatırlatarak tüm ekonomik ambargoların kaldırılması halinde "en geç bir yıl içinde" Venezuelalıların ana vatanlarına dönebileceğine inandığını kaydetti.

Yurt dışına göç eden Venezuelalılara seslenen Maduro, "Göçmenler, topraklarına geri dönmeli, ülkenin onlara ihtiyacı var. Ana vatana dönen kardeşlerimiz için kapsamlı sosyal programlar hazırlıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Venezuelalılar, oldukça zor ekonomik koşullarda yaşıyor. " dedi.

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela'nın "haksız yaptırımlara" maruz kaldığı için halkının ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldığını ifade etti.

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