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Dünya

Mağrip Arap Alimler Birliğinden ''Ayasofya'' açıklaması: ''Tarihi bir olay''

Mağrip Arap Alimler Birliği, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararı, 'büyük bir tarihi olay' şeklinde nitelendirdi.

AA11 Temmuz 2020 Cumartesi 23:05 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 23:05
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Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı alimlerden oluşan Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Türk halkı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve tüm İslam alemini Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı tebrik ediyoruz. Bu, büyük bir tarihi olaydır. Ümmetin yaşadığı mutluluğu paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Camilerin, Müslümanların ibadeti için tahsis edilen vakıflar olduğu, kimsenin bunun aksine hareket edemeyeceği kaydedilen açıklamada, "Aynı sevinci, Mescid-i Aksa'nın işgalci siyonistlerin elinden, ümmetimizin zalimlerden kurtulması için de yaşamayı Allah'tan niyaz ederiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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