Mahkeme serbest bıraktı... Savcı yasak talebinde bulundu

AA 15 Şubat 2022 Salı 00:09 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 00:09

Ulusal basındaki haberlere göre, Özgürlük Konvoyu'nun Paris'e geldiği 12 Şubat'ta Champs-Elysee yakınlarında "yasak protesto düzenlemek" ve "şiddet uygulamak için oluşturulmuş bir gruba katılmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Rodrigues, savcının talebiyle Paris Adliyesinde hakim karşısına çıktı.

Adliyeye avukatıyla gelen Rodrigues, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, duruşma 8 Temmuz'a ertelendi.

Avukatı Arie Alimi de savcının gelecek duruşma tarihine kadar "müvekkilinin gösterilere katılmasına yasak getirilmesi" talebini hakimin reddettiğini aktardı.

Öte yandan, kendisine yönetilen suçlamaları kabul etmeyen Rodrigues, "siyasi mahkum" olduğunu savundu.

Sarı Yelekliler hareketinin önde gelen simalarından Rodrigues, 26 Ocak 2019'daki bir eylem sırasında gözünü kaybetmişti.