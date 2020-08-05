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Dünya

Mahmud Abbas, Lübnan için Filistin'de yas ilan etti

Filistin Devlet Başkanı Abbas, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamada yaşamını yitiren Lübnanlılar için ülkede bir günlük yas ilan etti.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:14 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:15
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Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkı ve devletinin Lübnan ile dayanışmasını ortaya koymak adına bir günlük yas ilan etti. Kararla birlikte ülkedeki tüm bayraklar yarıya indirildi.

Abbas ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde, patlamada hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA, dün Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığını ve ardından şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini duyurmuştu.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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