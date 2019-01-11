Makedonya Meclisi, ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti yapan değişikliği onayladı
Makedonya Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı
- AA
Makedonya Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı
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