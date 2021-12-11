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Dünya

Malakka Boğazı'nda MALPAK-III tatbikatı

Pakistan ve Malezya donanması, Malakka Boğazı'nda 'MALPAK-III' deniz tatbikatını düzenledi.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 18:54 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 18:54
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Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 3 gemi ve bir helikopterin yer aldığı MALPAK-III tatbikatının Malakka Boğazı'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Pakistan donanmasının ziyaretinin iki ülke arasındaki var olan diplomatik ve yakın ilişkileri artırmak için bir fırsat sunduğuna dikkat çekildi.

Tatbikata, Pakistan'ın Çin'den geçen ay teslim aldığı PNS Tughril fırkateyni de katıldı.

Pakistan, 8 Kasım'da PNS Tughril fırkateynini Çin'den teslim almıştı. Söz konusu fırkateyn, Çin'in bugüne kadar ihraç ettiği en büyük ve gelişmiş savaş gemisi olma özelliğine sahip.


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