Malavi'de ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü

AA 02 Nisan 2020 Perşembe 23:21 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 23:21

Malavi Devlet Başkanı Peter Mutharika, ulusal televizyonundan yaptığı açıklamada, Hindistan'dan ülkeye gelen 61 yaşındaki Hint kadında virüse rastlandığını belirtti.

Kadının kendini evinde karantinaya aldığını aktaran Mutharika, evdeki 2 kişide de virüs görüldüğünü ifade etti.

Mutharika, ülkede şu anda 3 Kovid-19 vakası bulunduğunu, hastalarının temas kurdukları herkesin takip altına alındığını kaydetti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 49 ülkede 6 bin 213 Kovid-19 vakası görüldü, 221 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.