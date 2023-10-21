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Dünya

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Filistin diplomasisi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa ile Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin konuları konuştu.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 17:46 - Güncelleme:
Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Filistin diplomasisi
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Malay Mail sitesinin haberine göre, Enver, Dünya İslam Birliği Toplantısı'nda, Filistin-İsrail çatışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enver, Muhammed bin Abdulkerim el-İsa ile görüşmesinde, Filistin-İsrail çatışması ve bu konuda Müslüman liderlerin fikir ittifakına varmasının gerekliliğini dile getirdi.

Filistin'e yönelik saldırılar ve saldırılara karşı alınması gereken ortak kararların gündeme geldiği görüşme, basına kapalı yapıldı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

  • Malezya Başbakanı Enver İbrahim
  • Muhammed bin Abdulkerim el-İsa
  • Filistin-İsrail çatışması

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