İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2020 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,414
  • EURO
    9,0874
  • ALTIN
    448.315
  • BIST100
    1445.92
Dünya

Malezya ordusu siber saldırıya uğradı

Malezya, ordusuna siber saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Savunma Kuvvetleri Şefi Affendi Buang konuyla ilgili, ' Evet siber ağlarımız hedef alındı. Önemli veriler korunuyor' dedi.

DHA29 Aralık 2020 Salı 11:37 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 11:37
ABONE OL

Malezya ordusuna ait ağlara siber saldırının gerçekleştiği duyuruldu. Savunma Kuvvetleri Şefi Affendi Buang konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Savunma Siber ve Elektromanyetik Bölümü (BSEP) ve Siber Savunma Operasyon Merkezi'nin (CDOC) hackerler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. "Siber saldırı, portalın asıl işlemlerini etkilemedi ve sadece başından beri ağın dışına yerleştirilen belirli segmentleri hacklendi" diye konuşan Buang "Hackerlar BSEP ve CDOC gibi siber bölümler Kuala Lumpur’un stratejik savunma iletişimini korumaya devam edecek. Araştırma sürüyor" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.