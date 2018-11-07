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Malezya ticaret savaşından avantaj ümit ediyor

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının Malezya için avantaj olabileceğini bildirdi.

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Mahathir, resmi ziyaret kapsamında gittiği Japonya'da katıldığı bir konferansta, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına değindi.

Ticaret savaşı nedeniyle Çin'den ABD'ye giden ürünlerin fiyatlarında artış olabileceğini kaydeden Mahathir, "Bu nedenle Çin'le bağlantılı ABD'li şirketler Malezya'ya yönelebilir. Şirketlerin Malezya'yı tercih etmesini ümit ediyoruz. Savaş bizim için avantajlı olabilir." ifadelerini kullandı.

Mahathir, ticaret savaşının küresel olarak olumsuz etkilerinin de görülebileceğini  vurgulayarak, "Ticaret savaşı herhangi bir problemi çözmez hatta çok fazla sorun yaratır. Sadece ilgili ülkeleri değil, tüm dünya ekonomisini etkileyerek zayıflatır." değerlendirmesinde bulundu.

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